brufoli sui glutei come sbarazzarsene e le cause

Esistono ancora argomenti imbarazzanti: i brufoli sui glutei è uno di questi. Nessuno ne parla quasi mai. Ma ricordate: pori ostruiti e punti neri non sono riservati solo al viso. Al contrario, possono svilupparsi ovunque. Anche là. Per questo noi vogliamo andare, letteralmente, in fondo alla questione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

