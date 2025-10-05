Brizzolara e le bombe a Leopoli | il video
Notte di terrore sotto i bombardamenti russi. Il racconto della consigliera di Monza (Pd), in missione umanitaria in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: brizzolara - bombe
Bombe sui pacifisti: treno sfiorato dai missili a Leopoli, in Ucraina - A bordo, con 110 volontari italiani, anche don Giacomo Panizza della comunità Progetto Sud di Lamezia. Lo riporta rainews.it
Missili sull’aeroporto di Leopoli | video - Tre missili a lunga distanza partiti dalla Russia hanno colpito l’aeroporto di Leopoli, a pochi km dal confine con la Polonia, città rimasta per lunghi giorni distante dalla guerra che si combatteva ... Da panorama.it