Brentford-Manchester City domenica 05 ottobre 2025 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol + Over al Community Stadium
Dopo aver battuto il Man United in questo stadio nel turno precedente, il Brentford proverà a fare lo stesso con un Manchester City che però si presenta più agguerrito dei cugini anche se reduce dalle fatiche di coppa. A Monaco, di fatto, la squadra di Guardiola ha avuto spesso in mano il pallino del gioco.
Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni
Pronostico Brentford-Manchester City: tre punti sicuri per questo motivo
Pronostico Brentford-Manchester United: nessuno produce più xG
LAMMENS CAMBIA LO UNITED IN MEGLIO Il Manchester United torna a vincere dopo la brutta battuta d'arresto contro il Brentford e lo fa 2-0 contro il Sunderland. Una prestazione che finalmente sembra convincere un minimo i tifosi: in goal prima Moun - X Vai su X
Bruno Fernandes ha vinto ancora una volta il premio di giocatore del mese del Manchester United, mentre Benjamin Sesko quello di gol del mese di settembre per la sua prima rete con il club contro il Brentford FC. - facebook.com Vai su Facebook
Brentford-Manchester City è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, formazioni, pronostico.
Pronostico Brentford-Manchester City 5 Ottobre 2025: 7ª Giornata di Premier League - Manchester City si disputerà domenica 5 ottobre 2025 alle 17:30 al Gtech Community Stadium di Londra: scopri l'analisi, le quote e le migliori scommesse per questa attesissima sfida di Premier League.