Box Office USA | Taylor Swift mette ancora KO il botteghino

La pop star Taylor Swift ha nuovamente messo al tappeto il Box Office USA, questa volta con il “non-film” dal titolo “ The Official Release Party of a Showgirl “. In un rilascio evento da tre giorni organizzato da AMC Theatres, il “non-film” di Taylor Swift ha portato a casa un primo posto da 33 milioni di dollari, ed una media per sala di poco inferiore ai 9 mila dollari (via BoxOfficePro ). Sebbene il prezzo del ticket fosse stato bloccato a 12 dollari, i prezzi sono aumentati per le catene premium che, guarda caso, hanno rappresentato il 28% delle vendite di biglietti. La pellicola è stata accompagnata dal favore della critica, raccogliendo un 95% su Rotten Tomatoes ed un punteggio “A+” su CinemaScore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

