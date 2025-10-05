Botte in via Arpi messo alla porta aggredisce titolare di un locale | portato via a spalla dai sanitari
Attimi di tensione poco prima dell’1.30 della notte appena trascorsa, domenica 5 ottobre, davanti a un locale di via Arpi a Foggia, quando un soggetto, al sopraggiungere di due pattuglie della Polizia di Stato, dopo un alterco lampo si è scagliato contro una persona, alzandogli le mani in faccia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
