Botte in via Arpi messo alla porta aggredisce titolare di un locale | portato via a spalla dai sanitari

Foggiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione poco prima dell’1.30 della notte appena trascorsa, domenica 5 ottobre, davanti a un locale di via Arpi a Foggia, quando un soggetto, al sopraggiungere di due pattuglie della Polizia di Stato, dopo un alterco lampo si è scagliato contro una persona, alzandogli le mani in faccia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

