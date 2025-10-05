Bottanuco macabro ritrovamento nei boschi | cacciatore trova un cadavere
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento shock tra le Cave di Bottanuco. Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre, un cacciatore ha fatto una scoperta sconvolgente nei boschi di Bottanuco, nella zona delle Cave, in provincia di Bergamo. Tra la vegetazione, l’uomo ha rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime analisi, il corpo potrebbe trovarsi lì da almeno un mese, esposto alle intemperie e agli animali selvatici. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per tentare di ricostruire l’identità della persona deceduta e chiarire le circostanze della morte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: bottanuco - macabro
