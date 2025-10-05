Botta e risposta Casette Verdini avanti con Latini l’Azzurra pareggia con Palladini

Casette Verdini 1 Azzurra Mariner 1: Carnevali, Donnari, Ferri, Moschetta, Trinetta, Tidiane, Delfino (20' st Morettini), Luciani (25' st Nicolella), Latini, Ulivello (30' st Del Brutto), Romanski. All. Lattanzi. AZZURRA MARINER: Coccia, Nicolosi, De Vito, Manoni, Cameli (28' st Napolano), Schiavi (42' st Machado), Verdesi (28' st Colletta), Rossi, Cofini, Palladini, Panza (dal 1' st De Panicis). All. Morelli. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 18' Latini, 5' st rig. Palladini. Il primo pensiero è per Alessandro Forte, il calciatore ricoverato dopo il brutto incidente stradale, che sta giocando una partita molto importante attorno al quale si è stretto il calcio regionale.

In questa notizia si parla di: botta - risposta

