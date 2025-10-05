Botosani-UTA Arad lunedì 06 ottobre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Posticipo del dodicesimo turno di Liga I romena che vede il sempre più sorprendente Botosani di Grozav affrontare in casa l’UTA Arad. Per i moldovenii è un sogno; mai nella loro storia recente erano andati così in alto in classifica, e sono attualmente secondi a soli 2 punti dalla vetta. Unico KO il 4 agosto contro il Rapid Bucarest, da allora una lunga . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
