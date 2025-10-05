Borrelli post Udinese Cagliari | Questo goal lo voglio dedicare a questo mio grande compagno di squadra

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari, Borrelli dopo il gol all’Udinese: «Dedica a Belotti, voglio ripagare la fiducia» Dopo la sfida della sesta giornata di Serie A tra Cagliari e Udinese, terminata in pareggio, uno dei protagonisti in maglia rossoblù è stato Gennaro Borrelli, autore del gol che ha sbloccato il match. L’attaccante classe 2000 ha parlato in conferenza stampa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

borrelli post udinese cagliari questo goal lo voglio dedicare a questo mio grande compagno di squadra

© Calcionews24.com - Borrelli post Udinese Cagliari: «Questo goal lo voglio dedicare a questo mio grande compagno di squadra»

In questa notizia si parla di: borrelli - post

borrelli post udinese cagliariBorrelli illude il Cagliari, Kabasele rialza l'Udinese. Ma che errore di Zaniolo nel finale - 1: palo di Zaniolo, traversa di Atta, un punto per Runjaic e Pisacane ... corrieredellosport.it scrive

borrelli post udinese cagliariConferenza stampa Borrelli: «Questo gol ripaga i tanti sacrifici fatti! Essere a Cagliari è una grande soddisfazione» - Conferenza stampa Borrelli: l’attaccante classe 2000 del Cagliari interviene dopo la partita della sesta giornata contro l’Udinese. cagliarinews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Borrelli Post Udinese Cagliari