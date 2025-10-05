Bormio la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026 | nuove condotte per l’impianto di innevamento
Bormio (Sondrio), 5 ottobre 2025 - Completata la posa delle condotte di ghisa per il nuovo impianto di innevamento programmato sulla parte alta del tracciato della pista Stelvio di Bormio. Entro la fine del mese saranno ultimati anche i lavori sulla parte bassa. “Si tratta della spina dorsale di un sistema tecnologico d'avanguardia che assicurerà condizioni di gara ottimali lungo i 3.186 metri della pista e i quasi 1.000 metri di dislivello”, ha fatto sapere il Mit. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio si lavora sulla viabilità: cosa cambierà Le condotte, robuste e progettate per resistere a pressioni elevate e forti escursioni termiche, convoglieranno l'acqua necessaria a produrre neve artificiale uniforme e compatta, alimentando bacini di accumulo, stazioni di pompaggio e punti di regolazione capaci di adattare pressione e portata alle diverse esposizioni solari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Olimpiadi, al lavoro sulla pista da sci di Bormio c’è una ditta coinvolta in una inchiesta per corruzione: è stata già esclusa da un appalto regionale
Piste veloci e piste lente: mito o realtà? Mattia Antonioli ci svela le sensazioni di un atleta di alto livello in gara e in allenamento, e come queste variano a seconda del ghiaccio. A partire dalla pista di casa di Bormio ? #fisg4passion - X Vai su X
Porcino da record sulla pista Stelvio di Bormio Mario Colturi, esperto “fungiatt” di Valdisotto, ha trovato un porcino di oltre un chilo nei boschi attorno alla pista futura protagonista delle Olimpiadi invernali #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoE - facebook.com Vai su Facebook
Paris e il sogno Milano Cortina: "Amo Bormio. Una medaglia? Io ci credo" - Trentasei anni e un sogno, vincere ancora una volta sulla pista Stelvio di Bormio, stavolta all'Olimpiade. gazzetta.it scrive
Bormio presenta Stelvio Epic Rides: dieci salite da conquistare all’ombra del gigante - Nel cuore delle Alpi valtellinesi, dove i tornanti raccontano storie di imprese leggendarie, nasce Stelvio Epic Rides: un'esperienza ciclistica unica che invita gli appassionati a conquistare dieci ... Scrive sportmediaset.mediaset.it