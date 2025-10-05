Bormio (Sondrio), 5 ottobre 2025 - Completata la posa delle condotte di ghisa per il nuovo impianto di innevamento programmato sulla parte alta del tracciato della pista Stelvio di Bormio. Entro la fine del mese saranno ultimati anche i lavori sulla parte bassa. “Si tratta della spina dorsale di un sistema tecnologico d'avanguardia che assicurerà condizioni di gara ottimali lungo i 3.186 metri della pista e i quasi 1.000 metri di dislivello”, ha fatto sapere il Mit. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio si lavora sulla viabilità: cosa cambierà Le condotte, robuste e progettate per resistere a pressioni elevate e forti escursioni termiche, convoglieranno l'acqua necessaria a produrre neve artificiale uniforme e compatta, alimentando bacini di accumulo, stazioni di pompaggio e punti di regolazione capaci di adattare pressione e portata alle diverse esposizioni solari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bormio, la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026: nuove condotte per l’impianto di innevamento