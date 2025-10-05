Inter News 24 Borghi avverte la concorrenza. Il giornalista commenta nel post partita di Inter Cremoense la prestazione dei nerazzurri. Le sue parole. Stefano Borghi, giornalista e telecronista di SkySport, ha commentato la vittoria per 4-1 dell’ Inter sulla Cremonese nella sesta giornata di Serie A, analizzando il momento positivo della squadra di Cristian Chivu. Un successo netto che ha permesso ai nerazzurri di consolidare la vetta della classifica e di presentarsi alla seconda pausa per le Nazionali con grande fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. SULLA CRESCITA DELL’INTER – «Per me quello che si vede dell’Inter è reale, c’è un filotto di cinque vittorie consecutive accompagnato da un crescendo di performance fino alla vittoria straordinaria di questa sera in una gara dominata e gestita completamente, quella con la Cremonese». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Borghi avverte: «Quello che si vede è reale! L’Inter di Chivu ha trovato queste due cose»