Borghi avverte | Quello che si vede è reale! L’Inter di Chivu ha trovato queste due cose
Inter News 24 Borghi avverte la concorrenza. Il giornalista commenta nel post partita di Inter Cremoense la prestazione dei nerazzurri. Le sue parole. Stefano Borghi, giornalista e telecronista di SkySport, ha commentato la vittoria per 4-1 dell’ Inter sulla Cremonese nella sesta giornata di Serie A, analizzando il momento positivo della squadra di Cristian Chivu. Un successo netto che ha permesso ai nerazzurri di consolidare la vetta della classifica e di presentarsi alla seconda pausa per le Nazionali con grande fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. SULLA CRESCITA DELL’INTER – «Per me quello che si vede dell’Inter è reale, c’è un filotto di cinque vittorie consecutive accompagnato da un crescendo di performance fino alla vittoria straordinaria di questa sera in una gara dominata e gestita completamente, quella con la Cremonese». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: borghi - avverte
Borghi avverte: «Inter in rincorsa continua, ecco cosa le serve contro il Cagliari»
Borghi avverte: «Inter in rincorsa continua, ecco cosa le serve contro il Cagliari» - X Vai su X
XXXIII^ Sagra della Mostarda e del Ficodindia 3-4-5/10-11-12 Ottobre 2025 Militello In Val di Catania Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco Borgo dei Borghi 2025 Borgo più bello di Sicilia 2022 Programma Ufficiale di tutti gli Eventi!!! Vi aspettiamo!!!!! - facebook.com Vai su Facebook
Borghi: "Juve compatta intorno a Tudor, si vede la sua impronta e ora c'è consapevolezza" - Il giornalista Stefano Borghi ha commentato la prestazione della Juventus contro l'Inter nel 4- Riporta tuttomercatoweb.com