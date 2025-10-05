Bora furiosa a 100 km h e violenta mareggiata | la cittadina italiana va sott’acqua
Le mareggiate di particolare intensità che nelle ultime ore hanno interessato la costa dell’Emilia-Romagna hanno causato allagamenti significativi a Cesenatico. Numerose testimonianze e filmati condivisi sui social documentano come l’ acqua marina abbia superato la spiaggia, invadendo stabilimenti balneari e raggiungendo le strade cittadine. Le aree più colpite si concentrano nel tratto di Levante, tra bagno Milano e bagno Tropical, con segnalazioni di disagi anche nella frazione di Valverde. Allagamenti in corso a Valverde di Cesenatico (FC) a causa dell'ingressione marina. Video di Ivan di Mina per Meteo Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Bora con raffiche oltre i 100 km/h a Trieste - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Si legge su giornaledibrescia.it
Meteo: VENTI FURIOSI in arrivo. Raffiche di BORA, TRAMONTANA e MAESTRALE ad oltre 100 km/h. Ecco QUANDO e DOVE - Non c'è pace dal maltempo: è in arrivo infatti un nuovo impulso di aria fredda direttamente dal Polo Nord che attiverà VENTI FURIOSI con raffiche ad oltre 100 km/h su buona parte dell'Italia. Segnala ilmeteo.it