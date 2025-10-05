BOOM! Concorrente trans al Grande Fratello

A memoria, hanno partecipato al Grande Fratello almeno quattro concorrenti trans. Da domani, sempre che la memoria non abbia giocato un brutto scherzo, saranno cinque. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima che, nella seconda puntata del reality di Canale 5, Simona Ventura accoglierà un casalingo o ad una casalinga che ha completato il suo percorso di transizione. Domani è, infatti, previsto il secondo kick-off di Grande Fratello che vedrà l’ingresso nella casa di nuovi concorrenti. Abbiamo deciso di non svelarvi per ora la sua identità perchè non sappiamo se abbia deciso di parlarne all’interno del programma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BOOM! Concorrente trans al Grande Fratello

BOOM! BARBARA D’URSO CONCORRENTE UFFICIALE A BALLANDO CON LE STELLE

