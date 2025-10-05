Bonus auto elettriche dal 15 ottobre solo tre modelli sotto i 7mila euro

Ilgiornale.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la firma sul decreto attuativo il bonus auto elettriche è pronto a partire: finanziato con 597 milioni di euro tratti dal Pnrr, la misura scatterà per tutti il prossimo mercoledì 15 ottobre e sarà accessibile fino a esaurimento fondi. Requisiti. Applicato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, l'incentivo prevede che l'acquisto del veicolo venga effettuato entro il 30 giugno e che al contempo sia rottamata un'auto con motore termico fino a Euro 5, di cui il beneficiario deve risultare proprietario da almeno sei mesi. Il bonus è destinato sia ai privati cittadini che alle "microimprese", ovvero quelle in cui sono impiegate meno di 10 persone e che realizzano un fatturatobilancio annuo inferiori a 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

