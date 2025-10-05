Bonny | L’Inter ha trovato un nuovo asso nella manica

Ilprimatonazionale.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, l’ex ct Under Francia Chauvin: “Bonny può crescere molto, Diouf lascerà il segno” La vittoria per 4-1 dell’Inter sulla Cremonese, ottenuta nell’ultima giornata di Serie A, è stata più di una semplice conferma della forza nerazzurra. È stata la definitiva consacrazione di un giovane talento che, partito dalle retrovie, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

bonny l8217inter ha trovato un nuovo asso nella manica

© Ilprimatonazionale.it - Bonny: L’Inter ha trovato un nuovo asso nella manica

In questa notizia si parla di: bonny - inter

Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta

Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione

Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

Bonny: “Inter può e deve lottare per tutto. Gol? Uno non mi basta, Chivu mi chiede…” - "Siamo l'Inter, dobbiamo avere questo spirito e vincere ogni partita", spiega Ange- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonny L8217inter Ha Trovato