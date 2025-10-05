Bonny | L’Inter deve vincere sempre ecco dove possiamo arrivare Il gol non mi basta ora…
Inter News 24 Le parole di Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria contro la Cremonese arrivata in Serie A. Tutti i dettagli. Ange-Yoan Bonny ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese. EMOZIONI PER LA VITTORIA – È bello aver trovato continuità, abbiamo vinto e ogni partita deve andare così. Siamo l’Inter, dobbiamo avere questo spirito e vincere ogni partita. PIU’ CONTENTO PER IL GOL O PER I TRE ASSIST – Certo che è bello fare gol, ma è anche bello far fare gol agli altri. Se posso aiutare la squadra a fare gol o se posso segnare io, mi sta bene lo stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com
