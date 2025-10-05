Bonny Inter l’attaccante vince il premio di MVP ed esulta | Ciao interisti sono felice per il premio

Inter News 24 Bonny Inter, l’attaccante vince il premio di MVP ed esulta sui social. Il suo commento: «Ciao interisti, sono felice per il premio». Gol e assist, una prestazione totale. Ange-Yoan Bonny ha messo tutto se stesso nella vittoria per 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese. L’attaccante francese classe 2003, ex Parma, è stato scelto da Cristian Chivu per sostituire l’infortunato Marcus Thuram e ha risposto presente con una partita da incorniciare: un gol di testa e tre assist che hanno travolto gli avversari. Bonny, alla prima da titolare in nerazzurro, ha mostrato potenza, intelligenza tattica e grande intesa con Lautaro Martínez, meritandosi il premio di MVP del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

