Bonny Inter l’attaccante nerazzurro è imprendibile contro la Cremonese La sua partita

Inter News 24 Bonny Inter, l’attaccante francese incanta San Siro: un gol e due assist, non fa rimpiangere Thuram e conquista Chivu. La sua partita. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Ange-Yoan Bonny è stato il protagonista assoluto della vittoria per 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese. Alla sua prima da titolare in Serie A con la maglia nerazzurra, l’ex Parma ha offerto una prestazione da veterano, mostrando intesa con Lautaro Martínez, profondità, forza fisica e una sorprendente lucidità sotto porta. «Era la prima gara da titolare dell’ex Parma e la buona notizia è che non ha fatto pesare l’assenza di Thuram, anzi: intesa con Lautaro, capacità di andare in profondità e di puntare l’uomo, ma anche puntualità sotto porta», scrive il quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com
