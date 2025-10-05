Inter News 24 Bonny Inter, ’attaccante francese protagonista del 4-1 sulla Cremonese: un gol, tre assist e l’applauso di Barella e Dimarco. Nel giorno della sua prima da titolare, Ange-Yoan Bonny ha conquistato tutto l’ambiente Inter. La prestazione del giovane attaccante francese classe 2003 nel 4-1 contro la Cremonese ha stupito per qualità, intensità e continuità. In appena 62 minuti, Bonny ha firmato un gol e tre assist, numeri che — come sottolinea Tuttosport — eguagliano quelli dell’intera stagione 202425 di Mehdi Taremi, penalizzato dai problemi fisici. Bonny, cresciuto nel Parma e già allenato da Cristian Chivu nella seconda metà della scorsa stagione, ha risposto nel migliore dei modi alla prima occasione dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, l’attaccante incanta e ringrazia Chivu. L’analisi di Tuttosport dopo il 4-1 alla Cremonese