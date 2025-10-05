Bonny Inter l’attaccante illumina San Siro e la Gazzetta lo celebra | Gol e 3 assist dominatore

Inter News 24 La Gazzetta dello Sport celebra l’Inter e il suo talento francese dopo il 4-1 sulla Cremonese: Chivu riporta i nerazzurri in vetta. esaltando la prova del giovane Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, protagonista assoluto della serata di San Siro. Il quotidiano titola: «Gol e 3 assist: Bonny dominatore. Barella super play. Notte in testa». Secondo l’analisi della rosea, il 4-1 ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu segna un punto di svolta nella stagione nerazzurra. «Cristian Chivu ha riportato l’Inter in cima alla classifica. Inter capolista per una notte, insieme a Milan, Roma e Napoli». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, l’attaccante illumina San Siro e la Gazzetta lo celebra: «Gol e 3 assist, dominatore»

In questa notizia si parla di: bonny - inter

Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta

Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione

Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55', al quale era stato anche annullato un gol per deviazioni di Akanji in fuo - facebook.com Vai su Facebook

Bonny show, gol e tre assist: "Tutto bellissimo: contento di aver aiutato" #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X

Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull’affare Bonny. Secondo gazzetta.it

Bonny: “L’Inter è un sogno, Lautaro e Thuram mi hanno già dato due consigli. Musica? Ornella Vanoni la mia preferita per un motivo” - Appena firmato, ho messo sui social una foto fatta da piccolo in nerazzurro: era destino”. Scrive ilfattoquotidiano.it