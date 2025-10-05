Bonny Inter l’attaccante da record | il Corriere dello Sport analizza la sua prestazione
Inter News 24 Bonny Inter, il Corriere dello Sport celebra il francese dopo il 4-1 alla Cremonese: seconda rete in nerazzurro e tre assist per i compagni. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto del successo per 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese. Il quotidiano parla di una “prima da titolare da sogno” per l’attaccante francese classe 2003, autore di un gol e tre assist in appena sessantadue minuti. Bonny, arrivato dal Parma e già conosciuto da Cristian Chivu per l’esperienza comune in Emilia, ha saputo sfruttare al meglio la fiducia del tecnico romeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bonny - inter
Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta
Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55', al quale era stato anche annullato un gol per deviazioni di Akanji in fuo - facebook.com Vai su Facebook
Bonny show, gol e tre assist: "Tutto bellissimo: contento di aver aiutato" #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X
Inter-Bonny, si chiude in settimana: i dettagli dell'affare - Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull’affare Bonny. gazzetta.it scrive
L'Inter ha pagato Bonny più di... Adriano: la top 10 delle cessioni del Parma - Chivu lo ha voluto in nerazzurro dopo averlo allenato a Parma nella seconda parte della scorsa stagione. Da gazzetta.it