Bonny Inter l’attaccante da record | il Corriere dello Sport analizza la sua prestazione

Inter News 24 Bonny Inter, il Corriere dello Sport celebra il francese dopo il 4-1 alla Cremonese: seconda rete in nerazzurro e tre assist per i compagni. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto del successo per 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese. Il quotidiano parla di una “prima da titolare da sogno” per l’attaccante francese classe 2003, autore di un gol e tre assist in appena sessantadue minuti. Bonny, arrivato dal Parma e già conosciuto da Cristian Chivu per l’esperienza comune in Emilia, ha saputo sfruttare al meglio la fiducia del tecnico romeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

