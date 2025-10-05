Bonny Inter l’analisi della Gazzetta dello Sport | Stellare | che debutto da titolare
Inter News 24 Bonny Inter, l’analisi della Gazzetta dello Sport che celebra l’attaccante francese dopo il 4-1 alla Cremonese: Chivu trova un nuovo protagonista. La Gazzetta dello Sport esalta la serata perfetta di Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto del 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese. Il quotidiano titola: «Bonny stellare: che debutto da titolare. “Segno e aiuto, sento la fiducia”». Una prestazione completa per l’attaccante francese classe 2003, autore di un gol e tre assist nella sua prima gara dal primo minuto con i nerazzurri. Il racconto della rosea parte dall’emozione di Cristian Chivu, allenatore romeno dell’Inter, che osserva il suo giovane allievo con orgoglio: «Si gira verso la panchina come a dire: visto che avevo ragione?». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bonny - inter
Bonny Inter, ecco cosa cambia per il Fantacalcio! I consigli sull’attaccante in vista dell’asta
Calciomercato Inter, Taremi può sbloccare nuovi innesti dopo i colpi Sucic, Henrique e Bonny! La situazione
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55', al quale era stato anche annullato un gol per deviazioni di Akanji in fuo - facebook.com Vai su Facebook
Bonny show, gol e tre assist: "Tutto bellissimo: contento di aver aiutato" #ForzaInter #InterCremonese - X Vai su X
Bonny stella dell'Inter: "Felice di aver dato una mano. Chivu mi dà fiducia ogni giorno" - Il francese è stato l'assoluto protagonista nel match contro la Cremonese di Nicola, con 1 gol e 3 assist. Lo riporta msn.com
Pagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... corriere.it scrive