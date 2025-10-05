Bonny Inter l’analisi della Gazzetta dello Sport | Stellare | che debutto da titolare

Inter News 24 Bonny Inter, l’analisi della Gazzetta dello Sport che celebra l’attaccante francese dopo il 4-1 alla Cremonese: Chivu trova un nuovo protagonista. La Gazzetta dello Sport esalta la serata perfetta di Ange-Yoan Bonny, protagonista assoluto del 4-1 dell’ Inter contro la Cremonese. Il quotidiano titola: «Bonny stellare: che debutto da titolare. “Segno e aiuto, sento la fiducia”». Una prestazione completa per l’attaccante francese classe 2003, autore di un gol e tre assist nella sua prima gara dal primo minuto con i nerazzurri. Il racconto della rosea parte dall’emozione di Cristian Chivu, allenatore romeno dell’Inter, che osserva il suo giovane allievo con orgoglio: «Si gira verso la panchina come a dire: visto che avevo ragione?». 🔗 Leggi su Internews24.com

