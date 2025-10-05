Bonny Inter il Corriere dello Sport esalta l’attaccante francese | Troppo Bonny | Cremonese travolta

Inter News 24 Bonny Inter, il quotidiano celebra il talento francese dopo il 4-1 alla Cremonese in cui si è reso protagonista: «Bellezza Inter, che poker!». Anche il Corriere dello Sport dedica la sua apertura all’ Inter dopo il successo contro la Cremonese per 4-1 nella sesta giornata di Serie A. Il quotidiano titola: «Troppo Bonny», esaltando la prestazione dell’attaccante francese Ange-Yoan Bonny, classe 2003 ed ex Parma, autore di una partita sensazionale che gli è valsa il ruolo di MVP. «Un gol e tre assist, Cremonese travolta» scrive il giornale, che lancia poi i temi principali della giornata: «Bellezza Inter, che poker: 4-1! Quinta vittoria di fila tra campionato e Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonny inter corriere sportPagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - Dumfries si arrabbia per il campo, nella frenesia è un po' impreciso, Pio esposito sfiora il gol di testa, Bonazzoli, il gusto del gol del'ex: voti e giudizi dei protagonisti ... Segnala corriere.it

