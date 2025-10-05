Bonny Inter gol e assist nella stessa partita | non è il primo nessuno come i nerazzurri in Serie A

Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Esordio da sogno per Ange-Yoan Bonny, che alla sua prima da titolare in Serie A con la maglia dell’ Inter ha realizzato un gol e tre assist nel 4-1 inflitto alla Cremonese a San Siro. Una prestazione sontuosa, che ha messo in evidenza non solo il talento ma anche la maturità tattica del giovane attaccante francese, capace di muoversi con intelligenza tra le linee e di mettere i compagni nelle condizioni ideali per colpire. Il suo exploit arricchisce una statistica significativa: l’Inter è la squadra che, in questa stagione di Serie A 202526, conta il maggior numero di calciatori capaci di firmare almeno un gol e un assist nella stessa partita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, gol e assist nella stessa partita: non è il primo, nessuno come i nerazzurri in Serie A

