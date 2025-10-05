Inter News 24 . Ecco di che si tratta. Prestazione eccezionale per Ange-Yoan Bonny, attaccante francese alla prima da titolare con i nerazzurri, che ha guidato l’ Inter alla vittoria contro la Cremonese realizzando un gol e fornendo tre assist. Grazie a questa prova di grande livello, Bonny si è guadagnato il premio di Man of the Match, confermando il proprio valore e facendo un passo importante nella sua carriera in Serie A. Il portale Kickest sottolinea come le tre assistenze in una singola partita di massima serie non si registrassero dal 202223, quando Luka Jovic, allora alla Fiorentina, riuscì a realizzarle in un 5-0 contro la Sampdoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny eguaglia Berardi, il primato raggiunto dalla punta dell’Inter in Serie A: il precedente contro il Milan