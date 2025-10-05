Bonifici istantanei per tutti dal 9 ottobre con il controllo del nome
Dal 9 ottobre 2025 tutte le banche dell’Eurozona devono offrire ai clienti la possibilità di inviare bonifici istantanei, completando così l’implementazione del Regolamento Ue 2024886. Si tratta di una scadenza importante per cittadini e imprese, che apre la porta a una nuova normalità nei pagamenti: più veloci, disponibili 24 ore su 24, ma anche più rischiosi se usati con superficialità. Bonifici istantanei per tutti dal 9 ottobre. Il primo passo era già stato compiuto il 9 gennaio 2025, quando è diventato obbligatorio per le banche ricevere bonifici istantanei. Ora arriva l’altra metà del provvedimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: bonifici - istantanei
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Pagamenti in 10 secondi: come usare i bonifici istantanei senza correre rischi
Bonifici istantanei, dal 9 ottobre verifiche preventive sul beneficiario
Importanti novità in arriva sui bonifici bancari! Dal 9 ottobre tutte le banche saranno tenute a offrire ai propri clienti la possibilità di bonifici istantanei, senza costi aggiuntivi e con maggiori controlli. ? Ma la rapidità può essere un’arma a doppio taglio: i cons - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornato il sistema SIOPE+: nuova versione dello standard OPI per l’utilizzo dei bonifici istantanei nella gestione di incassi e pagamenti degli enti pubblici e relative scadenze https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45246/… - X Vai su X
Bonifici istantanei dal 9 ottobre obbligatori per tutte le banche: cosa cambia per i clienti e i costi - Dal 9 ottobre in vigore le nuove regole Ue sui bonifici istantanei: obbligo per le banche di offrirli e verifica automatica dell’intestatario ... Lo riporta virgilio.it
Dal 9 ottobre bonifici istantanei in tutte le banche - Parte il 9 ottobre la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici istantanei (ANSA) ... ansa.it scrive