Dal 9 ottobre 2025 tutte le banche dell’Eurozona devono offrire ai clienti la possibilità di inviare bonifici istantanei, completando così l’implementazione del Regolamento Ue 2024886. Si tratta di una scadenza importante per cittadini e imprese, che apre la porta a una nuova normalità nei pagamenti: più veloci, disponibili 24 ore su 24, ma anche più rischiosi se usati con superficialità. Bonifici istantanei per tutti dal 9 ottobre. Il primo passo era già stato compiuto il 9 gennaio 2025, quando è diventato obbligatorio per le banche ricevere bonifici istantanei. Ora arriva l’altra metà del provvedimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonifici istantanei per tutti dal 9 ottobre con il controllo del nome