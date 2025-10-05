Bonehead storico chitarrista degli Oasis lascia il tour per affrontare una nuova fase delle cure contro il cancro
«Mi dispiace molto mancare questi show, ma sto bene e sarò di nuovo pronto per la prossima tappa. Divertitevi, ci vediamo presto». Con questo messaggio lo storico chitarrista degli Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs, ha annunciato che si prenderà una pausa dal reunion tour della band inglese. Nel 2022 aveva sconfitto un tumore alle tonsille ma, all’inizio del 2025, ha ricevuto una diagnosi di carcinoma alla prostata. Come da lui stesso confermato, fortunatamente sta rispondendo bene alle terapie. Per dedicarsi seriamente alla nuova fase delle cure, tuttavia, dovrà saltare le date di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: bonehead - storico
Paul "Bonehead" Arthurs, storico chitarrista e cofondatore degli Oasis, ha annunciato che dovrà fermarsi per alcune tappe del tour di reunion dopo aver scoperto di avere un tumore alla prostata, diagnosticato quest'anno. La pausa è necessaria per consentirgl - facebook.com Vai su Facebook
Bonehead, storico chitarrista degli Oasis, lascia il tour per affrontare una nuova fase delle cure contro il cancro - L'articolo Bonehead, storico chitarrista degli Oasis, lascia il tour per affrontare una nuova fase delle cure contro il cancro proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive
Bonehead lascia il tour degli Oasis per curarsi dal cancro - Il chitarrista non prenderà parte alle date in Asia e Australia per curarsi contro il cancro alla prostata. Da rollingstone.it