«Mi dispiace molto mancare questi show, ma sto bene e sarò di nuovo pronto per la prossima tappa. Divertitevi, ci vediamo presto». Con questo messaggio lo storico chitarrista degli Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs, ha annunciato che si prenderà una pausa dal reunion tour della band inglese. Nel 2022 aveva sconfitto un tumore alle tonsille ma, all’inizio del 2025, ha ricevuto una diagnosi di carcinoma alla prostata. Come da lui stesso confermato, fortunatamente sta rispondendo bene alle terapie. Per dedicarsi seriamente alla nuova fase delle cure, tuttavia, dovrà saltare le date di Seoul, Tokyo, Melbourne e Sydney. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bonehead, storico chitarrista degli Oasis, lascia il tour per affrontare una nuova fase delle cure contro il cancro