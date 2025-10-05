Bonazzoli | Inter squadra di fenomeni è ingiocabile Sulla sconfitta dico questo

Inter News 24 Le parole di Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese e grande tifoso dell’Inter, dopo la sconfitta contro i nerazzurri. Federico Bonazzoli ha parlato a SportMediaset dopo la sfida tra Inter e Cremonese, terminata 4-1. COSA E’ SUCCESSO NEL PRIMO TEMPO – Nel primo tempo non è successo niente, avevamo di fronte una squadra che qualche mese fa ha giocato una finale di Champions League. IMPRESSIONI SULL’INTER – Noi veniamo da una realtà diversa: mentre loro giocavano quella finale noi facevamo la noi la finale Playoff di Serie B. Normale che abbiamo e avevamo obiettivi diversi, l’Inter tratti è stata a tratti ingiocabile in Italia e anche in Europa: abbiamo cercato di fare il nostro meglio e non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonazzoli: «Inter squadra di fenomeni, è ingiocabile. Sulla sconfitta dico questo»

