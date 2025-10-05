Bonazzoli | Inter squadra di fenomeni è ingiocabile Sulla sconfitta dico questo

Internews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese e grande tifoso dell’Inter, dopo la sconfitta contro i nerazzurri. Federico Bonazzoli ha parlato a SportMediaset dopo la sfida tra Inter e   Cremonese, terminata 4-1. COSA E’ SUCCESSO NEL PRIMO TEMPO – Nel primo tempo non è successo niente, avevamo di fronte una squadra che qualche mese fa ha giocato una finale di Champions League. IMPRESSIONI SULL’INTER – Noi veniamo da una realtà diversa: mentre loro giocavano quella finale noi facevamo la noi la finale Playoff di Serie B. Normale che abbiamo e avevamo obiettivi diversi, l’Inter tratti è stata a tratti ingiocabile in Italia e anche in Europa: abbiamo cercato di fare il nostro meglio e non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonazzoli inter squadra di fenomeni 232 ingiocabile sulla sconfitta dico questo

© Internews24.com - Bonazzoli: «Inter squadra di fenomeni, è ingiocabile. Sulla sconfitta dico questo»

In questa notizia si parla di: bonazzoli - inter

Gol Bonazzoli, perla dell’ex Inter a San Siro: la Cremonese colpisce il Milan

Serie A, il Milan di Allegri cade a San Siro contro la Cremonese: decisivo l’ex Inter Bonazzoli, in rovesciata!

Bonazzoli e la rovesciata del destino: “La mia Inter è la Cremonese”

bonazzoli inter squadra fenomeniCremonese, Bonazzoli: "Inter squadra di fenomeni, è stata ingiocabile. A San Siro hanno perso i top al mondo" - "Nel primo tempo non è successo niente, avevamo di fronte una squadra che qualche mese fa ha giocato una finale di Champions League". Lo riporta msn.com

bonazzoli inter squadra fenomeniBonazzoli: “Inter a tratti ingiocabile, qui hanno perso anche le top mondiali” - "Avevamo di fronte una squadra di fenomeni che è più forte di noi, tutto qua", ammette Bonazzoli a Sport Mediaset dopo Inter- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bonazzoli Inter Squadra Fenomeni