Bomba carta tra la folla al Rally Legend di San Marino arrestato 18enne del Pesarese
San Marino, 5 ottobre 2025 - Getta una bomba carta tra la folla assiepata per Rally Legend a San Marino, arrestato un 18enne della provincia di Pesaro-Urbino. Il fatto è accaduto ieri sera: otto persone sono rimaste ferite in modo lieve, solo un anziano è dovuto essere trasportato in ospedale. I boati hanno scatenato il panico tra la folla lungo il tracciato della Tappa 2 della 23esima edizione della competizione. Una volta messi in sicurezza i feriti, il presidio di sicurezza si è subito mobilitato anche per individuare il responsabile del lancio di esplosivi. Il 18enne, arrestato dalla gendameria, è detenuto a San Marino e al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nel momento in cui il commissario della legge, il pm sammarinese, gli contestasse accuse come "disastro" o "tentata strage" previste dal codice penale del Titano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
