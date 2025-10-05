Bomba carta al Rally Legend a San Marino | otto feriti Arrestato un italiano di 18 anni

La Segreteria di Stato del Titano: “Gravi episodi di disordine pubblico e inciviltà in occasione di un evento che porta lustro alla Repubblica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bomba carta al rally legend a san marino otto feriti arrestato un italiano di 18 anni

Bomba carta tra la folla del Rally Legend di San Marino: 8 feriti. Arrestato un 18enne pesarese - PESARO E' accusato di avere gettato una bomba carta tra la folla del Rally Legend a San Marino: un 18enne della provincia di Pesaro

