Bomba carta al Rally Legend a San Marino | otto feriti Arrestato un italiano di 18 anni
La Segreteria di Stato del Titano: “Gravi episodi di disordine pubblico e inciviltà in occasione di un evento che porta lustro alla Repubblica”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Operai ripuliscono cortile della scuola e trovano una bomba carta: intervengono gli artificieri
A Gallipoli bomba carta trovata nel cortile di una scuola durante la manutenzione del verde: intervento degli artificieri, nessun ferito
Roma, bomba carta esplode davanti a un locale ad Acilia
Una quindicina di persone incappucciate hanno invaso i binari ferroviari all’altezza delle Cure. Lungo i binari hanno fatto scoppiare petardi e una bomba carta e hanno piazzato cartelli e transenne per fermare la circolazione dei treni. Molti di quelli che stanno - facebook.com Vai su Facebook
“Manifestazioni pacif…” ed esplode una bomba carta contro i Carabinieri. Nelle prossime ore assisteremo al solito copione. Ci diranno che è colpa degli infiltrati se vengono distrutte le stazioni, le università, le città. Ci diranno che è colpa degli italiani, che pen - X Vai su X
Bomba carta tra la folla del Rally Legend di San Marino: 8 feriti. Arrestato un 18enne pesarese - PESARO E' accusato di avere gettato una bomba carta tra la folla del Rally Legend a San Marino: un 18enne della provincia di Pesaro- Lo riporta msn.com
San Marino - Bomba carta al Rally Legend provoca 8 feriti, arrestato 18enne pesarese - Attimi di paura ieri sera a San Marino durante il Rally Legend, evento motoristico che richiama ogni anno migliaia di appassionati. veratv.it scrive