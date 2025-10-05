Bologna travolgente | 4-0 al Pisa poker e dominio totale al Dall’Ara

BOLOGNA – Il Bologna schiaccia il Pisa con una prestazione autoritaria e chiude il match con un netto 4-0. A segno Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard, in una gara che ha avuto poca storia dopo il rosso a Touré nel primo tempo. Il Pisa parte con coraggio ma sbatte subito contro la solidità rossoblù. Dopo un paio di tentativi da entrambe le parti, è il Bologna a sbloccare il match al 24’: Cambiaghi finalizza una splendida azione corale a vviata da Orsolini e Dallinga, portando i suoi in vantaggio. I toscani provano a reagire con qualche incursione di Tramoni e Nzola, ma la squadra di Italiano resta padrona del campo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it