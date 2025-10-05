Bologna, 5 ottobre 2025 – Ha acceso un cingolato, direttamente dentro il cantiere del tram di via Indipendenza, e ha fatto manovra verso la vetrina del negozio Oysho, all’angolo con via dell’Orso. Con il Dumper ha così sfondato la vetrata. Il tutto in piena notte, attorno alle 4, tra venerdì e sabato. Una spaccata ma senza bottino, dato che l’uomo, ripreso nei movimenti dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, è sceso poi dal mezzo senza neanche intrufolarsi nel negozio. Invece, dentro al cantiere della linea rossa, era riuscito ad entrarci, mettendo in moto uno di quei mezzi che solitamente si usano per i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ruba cingolato dal cantiere del tram e sfonda la vetrata in via Indipendenza