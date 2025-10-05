Bologna, 5 ottobre 2025 – Il Bologna travolge il Pisa, finisce 4-0 al Dall’Ara. Giochi chiusi già nel primo tempo: a segno Cambiaghi, Moro e Orsolini, in mezzo anche l’espulsione dii Tourè. Nella ripresa è Odgaard a blindare il risultato. Uragano Bologna. Italiano concede un turno di riposo a Castro, gioca Dallinga dal 1’. Nel Pisa fiducia a Tramoni alle spalle di Nzola. Primo affondo Bologna al quarto d’ora: Cambiaghi imbuca per Dallinga, sinistro in diagonale su cui si distende bene Semper. È l’antipasto di un uragano rossoblù, che si apre al 24’: Dallinga restituisce il favore a Cambiaghi, che da centro area fulmina Semper e fa 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Pisa 4-0, uragano rossoblù al Dall’Ara