Bologna-Pisa 4-0 uragano rossoblù al Dall’Ara
Bologna, 5 ottobre 2025 – Il Bologna travolge il Pisa, finisce 4-0 al Dall'Ara. Giochi chiusi già nel primo tempo: a segno Cambiaghi, Moro e Orsolini, in mezzo anche l'espulsione dii Tourè. Nella ripresa è Odgaard a blindare il risultato. Uragano Bologna. Italiano concede un turno di riposo a Castro, gioca Dallinga dal 1'. Nel Pisa fiducia a Tramoni alle spalle di Nzola. Primo affondo Bologna al quarto d'ora: Cambiaghi imbuca per Dallinga, sinistro in diagonale su cui si distende bene Semper. È l'antipasto di un uragano rossoblù, che si apre al 24': Dallinga restituisce il favore a Cambiaghi, che da centro area fulmina Semper e fa 1-0.
Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna
Bologna-Pisa 4-0 - 0 per i felsinei che approfittano della superiorità numerica per oltre un'ora di gioco dopo l'espulsione di Tourè al 36' del primo tempo.
Bologna-Pisa 4-0, le pagelle: Cambiaghi mette le ali, Orsolini elettrico. Touré scellerato - Pomeriggio in modalità aereo, potrebbe anche assentarsi: si toglie i guantoni senza averli.