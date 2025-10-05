Bologna-Pisa 4-0 | Prima ' imbarcata' per i nerazzurri | quattro sberle che fanno male
Il Pisa incappa nella prima giornata no del campionato e incassa una sonora sconfitta al Dall'Ara, con quattro sberle che mandano al tappeto la formazione nerazzurra senza alcuna recriminazione. Nel 4-0 finale c'è troppo poco Sporting Club per trovare qualche spunto positivo.La squadra di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: bologna - pisa
Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica
Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna
Il Bologna è incontenibile contro il Pisa: 3-0 dopo 45 minuti #BolognaPisa #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Ultima tappa del tour de force, davanti alla propria gente: cosa aspettarsi da Bologna-Pisa? - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, stavolta è una vera batosta: il Bologna domina e ne segna quattro - Arriva alla sesta giornata la prima batosta pesante subita in campionato dal Pisa. Scrive lanazione.it
Serie A, Bologna-Pisa 4-0: show rossoblù al Dall'Ara - Cambiaghi sblocca al 24' su assist di Dallinga, poi si procura il rosso su Touré e dalla successiva pun ... Lo riporta msn.com