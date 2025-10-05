Bologna-Pisa 4-0 poker rossoblù al Dall' Ara

Bologna, 5 ottobre 2025 – Nel gelido pomeriggio del Dall’Ara il Bologna cala il poker regolando un Pisa che poca cosa per impensierire la banda di Italiano nonostante una partenza sprint e qualche amnesia rossoblù. Cambiaghi e Orsolini ammazzano il match già nel primo tempo (nel mezzo anche il gol di Moro) mentre il quarto sigillo arriva all’inizio della ripresa e porta la firma di Odgaard. Da registrare l’inferiorità numerica dei toscani dal 36’ dopo il rosso a Touré. PRIMO TEMPO Comincia subito molto aggressivo il Pisa che prova a sorprendere i rossoblù nei primi minuti con un pressing sui portatori di palla e a chiudere le linee di passaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Pisa 4-0, poker rossoblù al Dall'Ara

In questa notizia si parla di: bologna - pisa

Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica

Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna

Il Bologna è incontenibile contro il Pisa: 3-0 dopo 45 minuti #BolognaPisa #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X

Bologna-Pisa, presentazione e probabili formazioni I dubbi di Gilardino, le certezze di un Bologna reduce dall'impegno europeo. Così arrivano le due squadre a questo appuntamento - facebook.com Vai su Facebook

Bologna-Pisa 4-0, le pagelle: Cambiaghi mette le ali, Orsolini elettrico. Touré scellerato - Pomeriggio in modalità aereo, potrebbe anche assentarsi: si toglie i guantoni senza averli. tuttomercatoweb.com scrive

Assolo del Bologna contro il Pisa: al Dall'Ara segnano 4 giocatori diversi e finisce 4-0 - Smaltite le fatiche europee, il Bologna si rituffa in campionato e lo fa nel modo più convincente possibile: con una vittoria larga e meritata. Scrive tuttomercatoweb.com