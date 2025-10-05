Bologna-Pisa 4-0 Italiano | Partita perfetta ho rivisto la squadra dello scorso anno

Bologna, 5 ottobre 2025 – Sorriso sul volto ma sempre determinazione e voglia di difendere i suoi ragazzi e il lavoro fatto in questo inizio di stagione. Vincenzo Italiano è più che soddisfatto dopo il largo successo sul Pisa, definendo “perfetto” il pomeriggio del Dall’Ara dopo il poker rifilato alla squadra di Gilardino: “E’ la prima partita in cui abbiamo giocato tutti ad un livello qualitativamente alto. Ovunque, a metà campo con Remo e Nikola (Freuler e Moro, ndr= ma anche davanti soprattutto con Cambiaghi galvanizzato forse anche dalla convocazione. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, mi è piaciuto come l’abbiamo approcciata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

