Bologna-Pisa 4-0 dominio totale da parte della squadra rossoblu

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna-Pisa 4-0: poker rossoblù al Dall’Ara, gara senza storia Bologna-Pisa si chiude con un netto 4-0 in favore dei rossoblù, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Allo stadio Dall’Ara, la formazione di Italiano ha imposto un ritmo insostenibile per i toscani, sfruttando al meglio le occasioni e approfittando dell’espulsione di Touré nel primo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna pisa 4 0 dominio totale da parte della squadra rossoblu

© Calcionews24.com - Bologna-Pisa 4-0, dominio totale da parte della squadra rossoblu

In questa notizia si parla di: bologna - pisa

Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica

Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna

bologna pisa 4 0Bologna-Pisa 4-0 - 0 per i felsinei che approfittano della superiorità numerica per oltre un'ora di gioco dopo l'espulsione di Tourè al 36' del primo tempo. Scrive ansa.it

bologna pisa 4 0Bologna-Pisa 4-0, le pagelle: Cambiaghi mette le ali, Orsolini elettrico. Touré scellerato - Pomeriggio in modalità aereo, potrebbe anche assentarsi: si toglie i guantoni senza averli. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Pisa 4 0