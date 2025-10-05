Bologna-Pisa 4-0 dominio totale da parte della squadra rossoblu
Bologna-Pisa 4-0: poker rossoblù al Dall’Ara, gara senza storia Bologna-Pisa si chiude con un netto 4-0 in favore dei rossoblù, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Allo stadio Dall’Ara, la formazione di Italiano ha imposto un ritmo insostenibile per i toscani, sfruttando al meglio le occasioni e approfittando dell’espulsione di Touré nel primo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: bologna - pisa
Bologna-Pisa (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica
Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna
Il Bologna è incontenibile contro il Pisa: 3-0 dopo 45 minuti #BolognaPisa #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Il Bologna torna in campo dopo l’Europa: domenica la sfida al Pisa di Gilardino. Analisi tattica, modulo, uomini chiave e punti deboli della neopromossa toscana - facebook.com Vai su Facebook
Bologna-Pisa 4-0 - 0 per i felsinei che approfittano della superiorità numerica per oltre un'ora di gioco dopo l'espulsione di Tourè al 36' del primo tempo. Scrive ansa.it
Bologna-Pisa 4-0, le pagelle: Cambiaghi mette le ali, Orsolini elettrico. Touré scellerato - Pomeriggio in modalità aereo, potrebbe anche assentarsi: si toglie i guantoni senza averli. Riporta tuttomercatoweb.com