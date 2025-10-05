Bologna Jazz Festival | l' aperitivo inaugurale con capsule collection WP

Giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 18, il WP Store di Bologna ospiterà l’aperitivo inaugurale di Bologna Jazz Festival 2025, con la presentazione della capsule collection WP x Bologna Jazz Festival, creata appositamente per celebrare questa edizione, che si svolgerà dal 9 ottobre al 16 novembre con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Pippo Baudo e l’amore per Bologna: "Adorava il jazz suonato per strada". Il ricordo del mondo della musica

Strada del Jazz a Bologna, c’è una nuova stella

Bologna s’illumina di Jazz

SULLIVAN FORTNER TRIO “BJF” 17 ottobre 2025 ore 22:00 Concerto in collaborazione con Bologna Jazz Festival Sullivan Fortner (piano) Tyrone Allen II (bass) Kayvon Gordon (drums) I tickets sono acquistabili direttamente all’ingresso del club d - facebook.com Vai su Facebook

Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica e cultura. - Il Bologna Jazz Festival 2025, si svolgerà dal 9 ottobre al 16 novembre per la sua edizione record di 39 giorni, proponendo oltre 80 concerti con artisti di rilievo internazionale. Come scrive masterviaggi.it

Bologna Jazz Festival nei club, étoile planetarie e giovani talenti: gli eventi della settimana - vous di conio raffinato, ibridazioni tra jazz e tradizione colta europea e altre realtà musicali extra jazzistiche. Riporta ilrestodelcarlino.it