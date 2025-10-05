Alle ore 15 si sono disputate due partite di questa domenica dedicata alla sesta giornata di Serie A. Oltre alla Roma, vittoriosa 2-1 sul campo della Fiorentina, l’altro match è andato in scena al Renato Dall’Ara, dove si sono affrontate Bologna e Pisa, con i felsinei che si sono imposti nettamente per 4-0. Ad incidere pesantemente sull’andamento della gara è stata l’espulsione di Touré, che ha lasciato la formazione di Gilardino in inferiorità numerica dal 36?, quando i rossoblù si trovavano già in vantaggio di una rete. Dopo l’1-0 firmato da Cambiaghi e l’espulsione del centrocampista del Pisa, il Bologna ha messo in cassaforte il risultato già prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna dilagante, l’inferiorità numerica condanna il Pisa: 4-0 al Dall’Ara