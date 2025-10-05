Bologna dal lunedì al venerdì | Negramaro e i comici di Zelig decolla la stagione

Dobbiamo farcene una ragione: l'autunno è arrivato. E così, le serate all'aperto, i cinema sotto le stelle e le rassegne nei parchi lasciano spazio a più confortevoli e tiepidi teatri, club, palazzetti, musei e palazzi storici. Uno degli aspetti positivi sono le sagre dei week-end che riempiono.

BOLOGNA lunedì 6 ottobre Centro San Domenico, Piazza San Domenico 12, ore ? 21:30 - «Tutto quello che finora ho imparato sulla gioia di vivere» Lectio del prof. #VitoMancuso.Ingresso libero e gratuito con possibilità di prenotazione dalla pagina - facebook.com Vai su Facebook

Negramaro tour 2025, il gruppo riparte da Bologna: “Per noi è un luogo di creatività” - Bologna, 20 maggio 2025 – Sono passati 20 anni dal settembre 2005, quando a Parco Nord, in occasione degli Mtv Day, la manifestazione organizzata dall’emittente televisiva musicale allora all’apice ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Negramaro, il nuovo tour. “La musica è politica, indignatevi per i morti a Gaza. E andate a votare” - «Che oggi la gente si stupisca se i Negramaro cantano di amore libero mi fa paura, ancora di più mi fa paura sentir dire ancora che la famiglia è solo madre e padre, mi fa paura tutto questo timore ... bologna.repubblica.it scrive