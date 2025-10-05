Bologna assunto a tempo indeterminato dopo un incidente e il coma

Leonardo Fanali è bolognese, ha 25 anni. Lo scorso 21 luglio ha subito un gravissimo incidente stradale che gli ha provocato numerose fratture e il coma. Oggi indossa un giubbotto toracico, un tutore cranico per stabilizzare la colonna cervicale e dovrà affrontare una riabilitazione lunga e faticosa. Un momento duro, ma a dargli speranza è arrivato Tommaso Mazzanti, proprietario dell'Antico Vinaio, catena della ristorazione nata dalla focacceria di famiglia di Firenze e oggi presente in diverse città in Italia e nel mondo, New York compresa. Nonostante le condizioni di salute complicate del ragazzo e l'incertezza su quando potrà tornare in servizio, l'imprenditore ha deciso di trasformare il contratto a termine di Leonardo in scadenza e di assumerlo a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

