5 ott 2025

"Dobbiamo crescere" diceva anni fa Donadoni per spronare un Bologna che non cresceva mai. Italiano oggi invece declina il verbo con una sfumatura che non ammette repliche: "Cresceremo". Il pilota di un gruppo che fin qui ha cercato invano i suoi vecchi, collaudati automatismi lo ha detto giovedì notte a margine della vittoria mancata col Friburgo (una mancata vittoria per i tedeschi, a dire il vero, se si analizzano i rendimenti a specchio), con una promessa di miglioramento che più che un messaggio destinato alla piazza aveva il sapore di un tentativo di entrare in modo persuasivo nella testa dei calciatori, per convincerli che una nuova crescita è possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna al bivio Dall'Ara. Italiano ora fa lo psicologo. Fiducia, gol e autostima la ricetta per battere il Pisa

