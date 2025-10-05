Bollate aperta alle auto la via Giorgio La Pira
. La città di Bollate, che già conta oltre 90 km di strade sul suo territorio, da alcune settimane ha una nuova via, e non si tratta di una strada di secondaria importanza. Viabilità a Bollate, aperta la via La Pira Nel mese di agosto è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: bollate - aperta
Softball, spettacolo al Buscherini: pari tra Bollate e Forlì, finale scudetto aperta
? CALCIO FEMMINILE ? Corri a provare! Le porte della Polisportiva Ardor Bollate sono sempre aperte per nuove bimbe e ragazze che vogliono provare a giocare a calcio! Ti aspettiamo Tutte le info in locandina - facebook.com Vai su Facebook