Boccadasse | sventola la nuova bandiera del Genoa in memoria di ' Cece'
Sull'iconico scoglio di Boccadasse è stata issata una nuova bandiera del Genoa, che porta il nome di ‘Cece’, bambino di 6 anni affetto da neurofibromatosi scomparso a fine febbraio dopo una lunga battaglia contro la malattia all'ospedale Gaslini di Genova.Una storia che aveva commosso l'ItaliaUna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: boccadasse - sventola
La bandiera di Boccadasse del Genoa sventola per Cece - - X Vai su X
A MISSION OF BEAUTY! Stamattina alle 10 a Boccadasse issiamo la nuova bandiera. Se volete salutare la gloriosa che verrà ammainata e la nuova, pronta a sfidare la tempesta, noi ci siamo. Up Genoa, Forza Zena! #GenoaCFC #boccadasse #genoacfc - se - facebook.com Vai su Facebook
La bandiera di Boccadasse del Genoa sventola per Cece - Sull scogio di Boccadasse c'è una nuova bandiera del Genoa, quella che porta il nome del piccolo Cesare Zambon, per tutti Cece ... Da pianetagenoa1893.net
Genova, a Boccadasse tra cielo e mare sventola il nome del piccolo Cece Zambon - “Tutto questo è frutto dell’amore generato da Cesare nei suoi pochi anni di vita”, dichiara la mamma Valentina Mastroianni. Lo riporta ilsecoloxix.it