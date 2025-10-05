Blythe Brown chi è l’ex moglie dello scrittore Dan Brown è finita malissimo | Ha sperperato tutti i soldi con le amanti

Era il 2006 quando lo scrittore Dan Brown spiegava il ruolo che l’allora moglie Blythe ha avuto nella realizzazione e nel successivo successo de Il Codice Da Vinci. All’epoca lo scrittore la definiva “La mia ricercatrice, la mia editor, la mia musa”, riconoscendole tutti i meriti. Blythe, di fatto, ebbe un ruolo determinante nella ideazione e nella scrittura dei suoi romanzi e fino a qualche tempo fa si era detta contenta di lavorare, seppur silenziosamente al suo fianco. Poi però le cose sono cambiate. Da quelle dichiarazioni sono infatti trascorsi 14 anni ed adesso la donna, dopo la fine del loro matrimonio, pretende di poter avere la sua parte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

