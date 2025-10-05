Blythe Brown chi è l’ex moglie dello scrittore Dan Brown è finita malissimo | Ha sperperato tutti i soldi con le amanti

Era il 2006 quando lo scrittore  Dan Brown  spiegava il ruolo che l’allora moglie  Blythe  ha avuto nella realizzazione e nel successivo successo de  Il Codice Da Vinci. All’epoca lo scrittore la definiva “La mia ricercatrice, la mia editor, la mia musa”, riconoscendole tutti i meriti. Blythe, di fatto, ebbe un ruolo determinante nella ideazione e nella scrittura dei suoi romanzi e fino a qualche tempo fa si era detta contenta di lavorare, seppur silenziosamente al suo fianco. Poi però le cose sono cambiate. Da quelle dichiarazioni sono infatti trascorsi 14 anni ed adesso la donna, dopo la fine del loro matrimonio, pretende di poter avere la sua parte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

