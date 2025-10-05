Blocchi e blitz pacifismo antagonismo e maranza | tutte le anime della protesta pro Pal a Torino

Torinotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che da più di una settimana, nella sua forma più fisica e concreta, attraversa le strade di Torino è un sentimento complesso, sfaccettato, difficile da sintetizzare in due sole parole: pro Pal. Bambini nei passeggini, ragazzini avvolti in bandiere, studenti armati di megafoni, lavoratori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blocchi - blitz

blocchi blitz pacifismo antagonismoBlocchi e blitz, pacifismo, antagonismo e maranza: tutte le anime della protesta pro Pal a Torino - Estremisti e moderati, bambini nei passeggini e anziani affacciati ai balconi, atei e credenti, "noi" e "voi", decine di migliaia alla luce del sole, poche centinaia a volto coperto. Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Blocchi Blitz Pacifismo Antagonismo