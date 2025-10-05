Blitz neofascista in un bar di Roma dopo il corteo per Gaza | in trenta armati di caschi e bastoni picchiano manifestanti con bandiere palestinesi

Momenti di paura a Roma, dove un gruppo di circa trenta persone con il volto coperto da caschi e armate di bastoni ha aggredito clienti del bar dello Statuto, molti dei quali indossavano kefiah o portavano bandiere della Palestina. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalto è avvenuto ieri sera intorno alle 23 dopo la manifestazione in sostegno della popolazione palestinese, con bastonate, calci e sedie lanciate contro le persone presenti. Il tutto dopo aver intonato il canto fascista «Faccetta nera» e il motto «Boia chi molla». I più colpiti sarebbero stati due ragazzi stranieri, raggiunti da diversi colpi all’esterno del locale. 🔗 Leggi su Open.online