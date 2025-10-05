Blitz in Borgo Stazione scattano denunce per rissa droga e possesso di un coltello
La Polizia di Stato di Udine, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alle unità cinofile della Guardia di Finanza, ha intensificato anche nell'ultima settimana i controlli nelle zone più sensibili del centro cittadino, in particolare nell'area di Borgo Stazione, Piazzetta del Pozzo e viale.
Blitz a Borgo Stazione: droga, spaccio e divieti violati
Nuovo blitz al Quartiere Ferrovia, sequestrate auto senza assicurazione: “Sono taxi abusivi per Borgo Mezzanone”
Blitz a Borgo Stazione: droga nascosta nei tombini e quartiere passato al setaccio
Blitz in Borgo Stazione, scattano denunce per rissa, droga e possesso di un coltello - Proseguono i controlli ad alto impatto della Polizia di Stato di Udine, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alle unità cinofile della Guardia di Finanza nelle zone più sensibili della città
Borgo Stazione, il blitz delle forze dell'ordine: ispezionati 11 esercizi pubblici e identificate 221 persone. Trovata droga nascosta nei tombini - Il Questore di Udine ha disposto nella serata del 9 settembre, un servizio straordinario per monitorare ulteriormente l'area.