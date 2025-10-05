blitz dei vandali a monteluce vetrine ridotte in frantumi

A Monteluce, quartiere da anni in attesa che si completi quella riqualificazione che dovrebbe dargli vita nuova, le vetrine abbassate diventano preda di vandali e ladri più o meno improvvisati. Come è avvenuto, ultimo caso in ordine di tempo, alla ex sanitaria a poca distanza da quello che fu lo storico policlinico. Il negozio, che risulta chiuso da tempo, aveva la saracinesca abbassata. E proprio il fatto di averla notata mezza sollevata ha destato il sospetto dei residenti che, a meglio guardare, hanno potuto appurare come le vetrine dell’attività commerciale erano state mandate in frantumi. Forse un atto di vandalismo senza alcuna intenzione particolare, forse un tentativo di introdursi all’interno del locale alla ricerca di qualcosa da rubare, anche se l’esercizio commerciale risulta chiuso da tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

