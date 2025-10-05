Blitz dei carabinieri a Mentana | scoperte 160 dosi di cocaina e oltre mille euro in contanti

Romatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di Mentana, in provincia di Roma, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 23enne italiana e denunciato, contestualmente, una coetanea e una 16enne. Le tre giovani sono gravemente indiziate del reato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

