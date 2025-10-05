Blitz dei carabinieri a Mentana | scoperte 160 dosi di cocaina e oltre mille euro in contanti
I carabinieri della Stazione di Mentana, in provincia di Roma, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 23enne italiana e denunciato, contestualmente, una coetanea e una 16enne. Le tre giovani sono gravemente indiziate del reato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: blitz - carabinieri
Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce
Sequestrato rifugio abusivo, blitz dei carabinieri forestali: sos per cani e altri animali
Roma, blitz dei Carabinieri tra Trastevere e Togliatti: 4 arresti e una denuncia
Nuovo blitz dei Carabinieri: l’uomo era già stato fermato per la coltivazione di 32 piante di cannabis Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno trovato 650 grammi di marijuana e una macchina per il sottovuoto. Disposto l’obbligo di dimora con perma - facebook.com Vai su Facebook
Blitz dei Carabinieri a Santa Maria Capua Vetere (CE): tre cittadini stranieri sono stati arrestati per spaccio e denunciati per ricettazione e porto abusivo di armi a San Prisco. Altri tre stranieri sono stati denunciati per furto all’interno del centro commerciale “Apo - X Vai su X
Novoli, blitz all’autolavaggio. Scoperti scarichi irregolari. Denunciati i tre gestori - I carabinieri forestali di San Casciano, durante un controllo a un autolavaggio di Novoli, rilevavano diverse irregolarità in merito all’impianto di trattamento e depurazione delle acque reflue. Secondo lanazione.it
Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce - Capalbio (Grosseto), 17 luglio 2025 – Rifiuti speciali interrati in una zona agricola, scattano le denunce e il sequestro dell’area. Riporta lanazione.it